Jill Ellis dice adiós a la Selección Femenil de Estados Unidos

Llegó el fin de una era en la Selección Femenil de Estados Unidos. La directora técnica Jill Ellis dejará su cargo el próximo mes de octubre y se despedirá en lo más alto de la historia del Team USA femenino tras recientemente conquistar la Copa Mundial de Francia, con lo que el conjunto norteamericano sumó así su segundo título mundial de manera consecutiva.

Este martes, la US Soccer confirmó que la entrenadora se desepdirá en octubre luego de terminar la gira que el seleccionado femenil de las barras y las estrellas se encontrará realizando como marco de la celebración de la obtención del bicampeonato mundial.

For everything she has done and everything she has meant to this program we say, THANK YOU ❤️

Jill Ellis will step down as #USWNT head coach in October.#ThankYouJill: https://t.co/5I3dwtQXIo pic.twitter.com/QkCAkMItQj

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 30, 2019