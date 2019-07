Poco público e instalaciones sin terminar; la otra cara de los Panamericanos

A cinco días de haber arrancado los Juegos Panamericanos Lima 2019, los complejos deportivos no han cumplido con las expectativas de estar a su máxima capacidad, en parte debido a que se localizan en la periferia de la ciudad, lo cual complica la llegada.

Para las disciplinas como surf o esquí acuático, sólo se puede arribar en auto particular, ya que no hay transporte destinado a los aficionados y los que acuden son aquellos que viven en la cercanía. No pagan boleto y pueden observar las competencias a pocos metros de distancia.

Maribel Mecías, quien vive cerca de Playa Punta Rocas, al sur de Lima, aseguró que los Juegos no fueron promocionados en las municipalidades al máximo y sólo semanas antes del inicio, se tuvieron promocionales.

“Sí hubo trabajos de remodelación, pintaron instalaciones existentes y remozaron algunos lugares. En el caso de Playa Roca se tapo el recorrido con grava para un mejor acceso, pero para los atletas y turistas”, expuso.

El Polideportivo Villa El Salvador, en donde se realiza la gimnasia, no ha contado con el aforo esperado y, aunque es una de las disciplinas que en otras justas, como Guadalajara 2011 y Toronto 2015, tenía agotadas localidades, en Lima 2019 no pasa lo mismo.

El mismo panorama se ha visto en levantamiento de pesas, ya que en el gimnasio de la Escuela Militar Chorrillos, las gradas sólo están ocupadas en un 30 por ciento de capacidad y el resto lo ocupan atletas, jueces, entrenadores y medios de comunicación.

De la misma manera, en las calles de las municipalidades no se siente ese movimiento deportivo. La gente de esas zonas está más dedicada a su cotidianidad, sus labores de manera normal.

Otro de los factores es la lejanía de las instalaciones. A una distancia de 15 a 20 kilómetros, a través del tránsito y avenidas complicadas, el tiempo invertido es hora y media, sobre todo en dirección a la zona sur.

En deportes como pentatlón moderno, levantamiento de pesas y tiro deportivo, la ausencia de aficionados se nota, a pesar de que en la contienda están los peruanos.

Mientras en disciplinas al aire libre, como sucedió con el maratón, las calles se vieron copadas de gente, al igual que el triatlón, y se espera que en este tipo de actividades, como ciclismo de ruta, marcha y contrarreloj, se vea el colorido de la gente en apoyo al deporte.

Aún faltan las pruebas de atletismo, en donde el público abarrota las gradas, y otras disciplinas que los limeños disfrutan. Sólo en la ciudad se ven algunos pendones invitando a la gente a ser parte de los Panamericanos.

En cambio, los distritos alejados de la zona centro carecen de esa promoción y aunque piden a la gente que acuda a los escenarios, esta prefiere seguir con su cotidianidad.