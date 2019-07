Mundial femenil de 2023 se jugará con 32 selecciones

De manera unánime, el Consejo de la FIFA aprobó la ampliación de 24 a 32 selecciones participantes para la Copa Mundial Femenil de 2023.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consideró que el éxito que tuvo la pasada edición de Francia 2019 levantó el entusiasmo en torno al futbol femenino, por lo que es una oportunidad para potencializarlo.

El calendario para el proceso que determinará la sede iniciará en agosto, cuando las federaciones candidatas confirmen su interés y cumplan los requerimientos con el fin de anunciar a los anfitriones en mayo de 2020.

“La ampliación va más allá de las ocho selecciones que se sumarán al torneo: este crecimiento significa que docenas de federaciones organizarán sus programas de futbol femenino, porque se les presenta una verdadera oportunidad de clasificarse para el torneo”, agregó Infantino.

La FIFA prevé que nueve federaciones envíen sus candidaturas antes del próximo 4 de octubre, previo a la sesión de su Consejo programada para el 23 y 24 del mismo mes en Shanghái, China.

