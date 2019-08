Checo Pérez está cerca de renovar con Racing Point

El piloto mexicano Sergio Pérez se encuentra dispuesto a continuar con la escudería Racing Point para afrontar la Temporada 2020 de la Fórmula 1, por lo que el acuerdo está próximo a cerrarse.

AMLO promete 'sorpresa' a atletas mexicanos de los Panamericanos 2019

Corea del Sur demanda a CR7 por quedarse en la banca durante partido

Sin asegurar nada aún, pero confiado en que pronto llegue a un buen acuerdo, Pérez Mendoza manifestó su deseo de seguir con un asiento en la máxima categoría del deporte motor ligado al equipo británico.

"Pienso que las cosas se están acomodando. Mi prioridad será continuar con el equipo", dijo el jalisciense ante los medios de comunicación previo a la disputa del Gran Premio de Hungría.

Aclaró: "No, no está hecho aún (el acuerdo de renovación). Lo estamos terminando, pero sabemos que en F1 hasta que no está hecho, no hay nada hecho. Así que como dije, veo perspectivas muy buenas para el futuro, así que lo espero ansioso".

Detalló que puede firmar un acuerdo a largo plazo con Racing Point y ahora con mayor tranquilidad tras lo vivido el año pasado, cuando la tensión aumentó por estas fechas debido a que su entonces equipo Force India atravesaba problemas financieros.

"En principio, creo que será un acuerdo a largo plazo. Recuerdo hace un año cuando sucedió justo aquí, en Hungría, todo lo relacionado con el concurso de acreedores (de Force India). Así que viendo cómo era la situación en la que estábamos y viendo cómo estamos ahora, es motivo suficiente para ser optimista con miras al resto de la temporada y a los próximos años", manifestó.

Más allá de los resultados conseguidos en esta Temporada 2019 de la Fórmula 1, donde tiene siete Grandes Premios consecutivos sin cosechar puntos, en lo que es su peor racha desde que corre en la máxima categoría del deporte motor, se dijo orgulloso y satisfecho de estar en la escudería con sede en Silverstone.

"Creo que sí. Cuando uno mira alrededor definitivamente es un buen lugar para estar. He estado con este equipo mucho tiempo", comentó "Checo" Pérez, quien ostenta 13 puntos en la presente clasificación de pilotos.