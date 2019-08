Las cosas no marchan bien en Chamartín. Luego del desastre ocurrido la pasada temporada, el conjunto del Real Madrid apostó por el regreso de Zinedine Zidane al banquillo y abrieron la chequera como ellos saben hacerlo. Sin embargo, el panorama no luce como los aficionados madridistas quisieran, pues apenas han logrado conseguir una victoria durante sus partidos de pretemporada y el equipo no despliega el futbol que les gustaría ver.

Los aficionados ya comienzan a manifestar su inconformidad en las redes sociales del club pues no soportarían otra calamidad como la sufrida la temporada anterior.

¿Hay una crisis en el Real Madrid? O, por el contrario, ¿se está exagerando?

La novela Gareth Bale

Cuando tu propio director técnico dice públicamente: “Si se va mañana mejor”, es porque no tienes cabida en el club.

Luego de la salida de Cristiano Ronaldo del club blanco, todos esperaban que Gareth Bale asumiera el rol de líder dentro del campo. Sin embargo, el galés lejos estuvo de siquiera acercarse al nivel esperado. Apenas 8 goles en 29 partidos de Liga (promediando 1 gol cada dos partidos y medio) dejaron en claro que Bale no estaba rindiendo como se esperaba.

Su destino, luego de que Zidane dejara en claro que no tiene intención de contar con él, parecía el futbol chino. Sin embargo, según varias fuentes, El Expreso de Cardiff no tenía en sus planes emigrar al futbol asiático y quería a toda costa permanecer en el Real Madrid.

Por lo pronto, es una incógnita en qué club jugará Bale la próxima temporada.

Lesiones y más lesiones

Todo apunta a que si el Real Madrid no ha hecho la venta de Gareth Bale de manera oficial, es por un gran motivo, la lesión de Marco Asensio.

El extremo español se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el encuentro que el Real Madrid sostenía con el Arsenal en tierras norteamericanas. La lesión marginará a Asensio aproximadamente 6 u 8 meses, por lo que incluso podría perderse toda la temporada 2019/2020. Dicha lesión ha puesto a pensar al Real Madrid si es viable o no la venta de Bale.

Otro de los ‘caídos’ fue Ferland Mendy. El lateral francés sufrió una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho y su tiempo de inactividad está pendiente. A ello se suma la lesión de Brahim Díaz, dañado en el bíceps femoral.

El último en caer fue el delantero Luka Jovic durante el varapalo que el Atlético le propino a los Merengues. Debido a una lesión en el tobillo izquierdo, el delantero serbio tuvo que ser sustituido pasada la media hora de juego y al igual que Mendy, su tiempo de inactividad aún está pendiente.

Pero la tormenta no se detiene ahí, pues aún queda otro problema de igual o mayor proporción.

Poca autocrítica

Luego de la humillante derrota ante el Atlético por marcador de 7-3, la reacción a nivel mundial no se hizo esperar.

Sin embargo, las palabras de Sergio Ramos y Zinedine Zidane no sentaron bien en los aficionados. Tanto el jugador español como el técnico francés trataron de calmar la tormenta con el argumento de que ellos habían salido a jugar un partido amistoso mientras que el Atlético no lo había hecho de esa forma.

Por si fuera poco, el mismo francés, luego de la derrota ante el Tottenham en la Audi Cup por marcador de 1-0, volvió a dar una declaración que dio de que hablar. "Lo que necesitamos es ganar un partido, solo nos falta eso". Nuevamente la declaración no fue tomada a bien pues no hay una autocrítica en el equipo de decir que han jugado de manera terrible.

El Real Madrid ha recibido un total de 16 goles en sus 5 partidos de pretemporada (un promedio de 3.2 goles por partido). La defensa está siendo una auténtica coladera, el mediocampo lejos esta del nivel que los llevo a ganar 3 Champions de manera consecutiva y de no ser por Keylor Navas, el marcador ante el Tottenham pudo ser más abultado.

Conclusiones

No es pronto para hablar de una crisis, pese a que existe el argumento de que aún es pretemporada, el Real Madrid no puede arrastrar el prestigio de la manera en que lo está haciendo.

Lo que en estos momentos puede ser un pequeño resfriado, comienza a dar síntomas de que más adelante pudiese convertirse en una gripe que termine con otra desastrosa temporada a las puertas de Valdebebas.

