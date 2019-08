Patrick Mahomes lanza cereal a la venta por causa benéfica

A pocas semanas de que arranque la temporada 2019 de la NFL, Patick Mahomes ha dado de qué hablar. En esta ocasión el quarterback de los Kansas City Chiefs es tema fuera de los emparrillados debido a que recientemente fue lanzado un cereal con su imagen, como parte de una campaña que encabeza el MVP de 2018 para ayudar a los niños más necesitados de Estados Unidos.

El 'cereal mágico' como es conocido en las súper mercados de Kansas fue lanzado por un precio de 33 dólares y también los ciudadanos estadounidenses pueden adquirirlo a través de Ebay. El principal motivo de esta acción humanitaria encabezada por el quarterback de los Chiefs, es recaudar fondos para ayudar a los niños en situación de calle en Kansas y sus alrededores y se espera que por las ventas de las cajas de cereal, la fundación 'Mahomies' recaude cerca de 25 mil dólares.

You know you've made it when you get your own cereal. @PatrickMahomes (via @mitchholthus) pic.twitter.com/glLfmiGBds

— The Checkdown (@thecheckdown) August 1, 2019