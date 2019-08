VIDEO: La polémica expulsión de Cavallini en el Puebla vs Chivas

Marco Antonio Ortíz anuló gol a la Franja por falta previa de Cavallini quien terminó expulsado.

WOW! Lucas Cavallini scores, referee consults VAR, cancels the goal and sends off Cavallini for this.#CanMNT #LigaMXEng pic.twitter.com/CLVRyqCpnX

— Peter Galindo (@GalindoPW) August 3, 2019