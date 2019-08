Schwartzman se corona en el Abierto de Los Cabos por primera vez

El tenista argentino Diego Schwartzman vino pro primera vez al Abierto de Los Cabos y se llevó más que una grata experiencia, pues se proclamó campeón del certamen luego de imponerse en dos sets al estadounidense Taylor Fritz 7-6 y 6-3.

¡Se acabó! @dieschwartzman se convierte en el campeón de la cuarta edición del @AbiertoLosCabos tras vencer al estadounidense @Taylor_Fritz97 en dos sets 7-6 y 6-3 @PublimetroMX @Publisport_MX así fue el punto del título 👇 pic.twitter.com/fhwjfRx8YV — Mosz (@Mosz_mt) August 4, 2019

El duelo arrancó de poder a poder con un Schwartzman decidido a pelear cada pelota sin darle oportunidad de reacción a Fritz, quien aguantó como los grandes las devoluciones poderosas del argentino, pero en el punto decisivo para el set perdió la potencia y el juego se inclinó del lado sudamericano.

El estilo de Diego empezó a causar estragos en el estado físico de Fritz, pues llevarlo lejos de la red y las devoluciones a los costados “mataron” al estadunidense, quien por momentos ya lucia sumamente cansado.

Aunque el set se puso 4-3, la velocidad del argentino vapuleó por completo el estilo de juego de su adversario quien se tuvo que conformar con el segundo puesto.

Cabe señalar que Taylor Fritz ha sido el único jugador que ha participado en las cuatro ediciones del certamen y nunca ha sido campeón, pero lo que sí se llevó fue una calurosa despedida de la afición mexicana que se le entregó por completo.

Para Schawrtzman es el primer título en su historia dentro de la ATP en cancha dura, por ello no pudo ocultar su felicidad. “Estoy muy feliz por todo esto, me siento muy contento de haber ganado aquí en México, nunca había venido a Los Cabos, ya me habían hablado de este lugar pero fue mejor de lo que pensé más allá del resultado. Tengan por seguro que el siguiente año vendré a defender mi título”.

