VIDEO: ¡La jugada de fantasía que Kyrgios se atrevió a hacer durante la final del ATP 500 ante Medvedev!

Este domingo llega a su fin el City Open, torneo en el que el australiano Nick Kyrgios se mide ante el ruso Danil Medvedev para definir al campeón del evento del ATP 500. Washington es la sede de este serial que forma parte del US Open y en el que tuvieron participación figuras como Marin Cilic y David Goffin.

Durante el encuentro final el cual se disputó este domingo, el australiano Kyrgios se dio el lujo de hacer una jugada que pocas veces es vista en un encuentro de tenis y más si se trata de una final, por lo que inmediatamente se volvió viral a través de las redes sociales, un hecho que ya se ha vuelto común cuando se trata del tenista.

Durante toda su participación en el ATP 500 en Washington, Kyrgios ha sido el tema principal en las redes sociales. Especialmente en su duelo de semifinales ante el griego Stefanos Stastipas. Pues el australiano en dos ocasiones se robó la atención del encuentro, la primera de ellas sucedió luego de que su rival en turno necesitara un cambio de zapatos, por lo que Nick fue el encargado de entregárselos. Mientras que el segundo momento curioso se dio cuando le cuestionó a un aficionado en dónde debía sacar para ganar el partido, pues se encontraba en situación de match point.

Nick's trick 🙌@NickKyrgios squeaks by Stefanos Tsitsipas to reach the @CitiOpen final, 6-4 3-6 7-6(7). #CO19 pic.twitter.com/9g8y6VPnx8

— Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2019