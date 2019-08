Andy Ruíz Jr. presume su nueva mansión

Andy Ruíz Jr. es el campeón de los pesos pesados y está negociando la revancha con Anthony Joshua; pero por lo mientras está disfrutando su nueva vida y se consintió comprándose una mansión.

El boxeador mostró a través de las redes sociales su nuevo hogar el cal cuenta con fuentes, alberca y canchas de basquetbol y tenis.

Andy Ruiz Jr. gives a tour of his new mansion. 👀🏡

(📲: andy_destroyer13 / IG) pic.twitter.com/lNI5Y5gF9x

— DAZN USA (@DAZN_USA) August 4, 2019