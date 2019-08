Carlos Santos y Marc Crosas protagonizan pleito en Twitter

Twitter es una herramienta completa para mantenernos informados de lo que acontece al rededor del mundo, pero también se ha convertido en una plataforma para crear polémica sobre distintos temas, tal como ocurrió con los ex futbolistas, Carlos Negro Santos y Marc Crosas.

Te puede interesar: Rooney vuelve a Inglaterra para jugar y dirigir en el Derby County

Todo comenzó cuando Crosas, actual comentarista de TUDN subió una fotografía portando una gorra con el número 10, y decidió hacer alusión al atacante francés, André-Pierre Gignac, quien se convirtió en el máximo anotador en la historia de Tigres, tras marcar su gol 105 frente a los Pumas de la UNAM, ante dicha publicación, Santos respondió: "¿Y tú qué número eres?", a lo que respondió: "No entendí tu pregunta, perdón. Saludos".

No entendí tu pregunta, perdón. Saludos. — Marc Crosas 🎗️ (@marccrosas) August 5, 2019

Carlos volvió a responder: "No te conviene entender, verdad". Marc, concretamente mencionó: "No, sinceramente no entendí. Yo hablaba de André-Pierre Gignac, el 1 de Tigres. No de mi, ni de mi carrera. Hay que ver más allá de uno mismo. Pero intentanto interpretar tu pregunta, fui el 26 en el Barça, el 21 en Lyon, el 17 en el Celtic,… ¿Tú el 13 en el Ame no? Saludos crack".

No, sinceramente no te entendí. Yo hablaba de @10APG, el 1 de Tigres. No de mi, ni de mi carrera. Hay que ver más allá de uno mismo. Pero intentando interpretar tu pregunta, fui el 26 en el Barça, el 21 en Lyon, el 17 en el Celtic,… ¿Tú el 13 en el Ame no? Saludos crack. — Marc Crosas 🎗️ (@marccrosas) August 5, 2019

Santos le respondió que para ser el número 13 en la historia del América, tendría que volver a nacer, y eso no es seguro que lo logre. Crosas le puso punto final a la discusión con el siguiente comentario: "NADIE hablaba de usted ni de mi. Hablaba de André-Pierre Gignac cómo el mejor de Tigres tras hacer historia. ¿Quiere qué hablemos de usted? Fue uno de los mejores extranjeros que llegó a este país y 1000 veces mejor que yo. Fue. Pasado. Prepárese para analizar el presente y deje el 'YO'".

NADIE hablaba de usted ni de mi. Hablaba de @10APG cómo el mejor de Tigres tras hacer historia ayer.

¿Quiere qué hablemos de usted? Fue uno de los mejores extranjeros que llegó a este país y 1000 veces mejor que yo. Fue. Pasado. Prepárese para analizar el presente y deje el “YO”. — Marc Crosas 🎗️ (@marccrosas) August 5, 2019

TE RECOMENDAMOS