¿Quién es Kevin Berlín, doble medallista panamericano?

No hay duda de que Kevin Berlín fue la gran sorpresa de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y no es para menos, pues con apenas 18 años de edad, se adjudicó dos preseas de oro, pero eso no fue todo, sino que en declaraciones frente a la prensa, aseguró que él "es flojo"; sin embargo, eso no fue impedimento para conseguir dichos logros.

Kevin no sólo hizo ruido por los metales que consiguió, sino por la actitud que mostró. Creó esa simpatía con la afición mexicana, y bajo el hashtag '#TodosSomosKevin' mostraron su apoyo mediante redes sociales al clavadista juvenil.

El originario de Veracruz, practicó los clavados desde los cinco años; es decir, tiene 13 años apegado a ellos.

Berlín consiguió su primera medalla de oro junto a Iván García en la plataforma de 10 metros de sincronizados, para que días después, sorprendiera a toda la nación al obtener también el oro, pero en la prueba individual, resultado con el que selló su pase a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.









