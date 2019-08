Skater Mitchie Brusco realiza el primer 1260

Mitchie Brusco escribió su nombre en los libros de historia del skateboarding durante los X Games de Minneapolis. del sábado pasado, y fue alabado por la leyenda Tony Hawk.

Carles Puyol termina ensangrentado tras jugar pádel

Kevin Berlín afirma que los flojos también ganan

El estadounidense instauró un nuevo récord al realizar un giro de 1260 grados, convirtiéndose en el primer patinador en realizarlo.

Brusco ya había logrado anteriormente un 1080 y un 900, que era la marca de Hawk.

Los 2160 grados comprender tres vueltas y media, antes de caer sobre la patineta en la pista.

Tony Hawk lo felicitó a través de Twitter por realizar el primer 1260 y señaló que estaba sin palabras.

Congratulations to @Mitchiebrusco84 on the first-ever 1260. I’m speechless. 🛹🌀🌀🌀🔥

🎥: @rwillyofficial pic.twitter.com/gecnC4Rhd4

— Tony Hawk (@tonyhawk) August 3, 2019