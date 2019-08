VIDEO: Jurgen Klopp revela que aprendió inglés ¡viendo Friends!

El técnico alemán cumplirá una temporada más al frente del Liverpool, club con el que en la más reciente edición de la UEFA Champions League logró el tan ansiado titulo que en dos ocasiones anteriores se le negó. Jurgen Klopp buscará ser el técnico que le de al Liverpool su primer título de Premier League en casi 30 años. Klopp se ha caracterizado por mostrar un carácter fuerte dentro de las canchas, sin embargo, en una reciente entrevista con la BBC, el alemán mostró su lado humano y reveló que aprendió inglés viendo la popular serie de Friends.

"Maybe I'm a bit smarter than the Joey role, but my talk with girls was never as good as his" 😂

Jurgen Klopp reveals he learnt English watching… Friends! ☕️

