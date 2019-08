Espera Tigres a unos Rayos motivados

Aunque Tigres sacó los tres puntos en Ciudad Universitaria, reconoce que Pumas implicó un desafío, por lo que no desea cometer los mismos errores cuando reciba este sábado al Necaxa.

El canterano Jaír Díaz reconoció que espera la mejor versión de los hidrorayos, quienes vienen motivados tras golear 7-0 al Veracruz en la fecha 3 del Apertura 2019.

“Ellos vienen con confianza, vienen de ganar un partido con marcador abultado. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero esperamos la mejor versión del Necaxa, estamos en casa y tenemos que imponer condiciones; el rival también cuenta, pero nos vamos a preocupar por nosotros”.

“Necaxa es un equipo dinámico que intenta hacia al frente y tenemos que manejar mejor el partido para que no nos pase lo del partido pasado, en donde nos agobiaron mucho”, mencionó.

Tigres y Pumas tuvieron un duelo cerrado, los regios salieron con la victoria por la mínima diferencia, por lo que Díaz asegura que el equipo realiza un buen trabajo.

“Ahorita el equipo viene trabajando bien, me he sentido cómodo, va a ser un buen juego contra el Necaxa. Lo primordial es cómo jugamos nosotros, lo que hacemos o dejamos de hacer”, mencionó.

Los Tigres tratarán de imprimir su estilo en casa y hacerse del balón para imponer sus condiciones ante los hidrocálidos.

“Nos gusta tener a los dos el balón, va a ser una gran disputa por posición, para ver quién es el que maneja el juego”, mencionó.

Díaz ha sido titular en el cuadro de Ricardo Ferretti en el inicio del torneo, por lo que dice estar listo para ser tomado en cuenta, y aseguró que siempre ha trabajado para ganarse un puesto y no por beneficio de la regla de menores.

“Yo trabajo para ganarme un lugar, no para jugar por una regla, la verdad yo me he sentido muy bien, sigo trabajando para ganarme el puesto y no jugar por una regla”, agregó.