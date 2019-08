El ‘Campo de los sueños’ se volverá una realidad gracias a la MLB

Los White Sox de Chicago enfrentarán a los Yankees de Nueva York el próximo verano, justo en el lugar del este de Iowa donde la película “Campo de los sueños” (Field of Dreams) fue filmada, anunció la MLB el jueves. El partido está programado para el 13 de agosto de 2020 en Dyersville, que se encuentra a unos 322 kilómetros al oeste de Chicago.

Un estadio temporal para ocho mil aficionados será construido para que sea la sede del primer partido de Grandes Ligas que se dispute en Iowa.

"Siendo un deporte que se enorgullece de su historia que vincula generaciones, Grandes Ligas se entusiasma por llevar un partido de temporada regular al sitio de 'Field of Dreams’. Esperamos celebrar el perdurable mensaje de la película respecto a la manera en que el beisbol une a las personas en este maizal especial en Iowa", declaró el comisionado Rob Manfred.

Un video tuiteado por MLB muestra a la estrella de los Yankees Aaron Judge preguntándole a Ray Kinsella, el personaje interpretado por Kevin Costner en la cinta de 1989, si él está en el cielo. Costner responde con una de las frases más icónicas de la película "No, es Iowa”, y Judge asiente con la cabeza antes de regresar trotando al maizal detrás de los jardines.

Is this heaven?@Yankees–@WhiteSox, see you in Iowa on 8.13.20. pic.twitter.com/5GGbH7TWuq

— MLB (@MLB) August 8, 2019