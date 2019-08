VIDEO: Carlos Albert manda a 'la chingada' a comentarista que minimizó a Tigres

La noche del miércoles se desató la indignación por parte de algunos integrantes del gremio futbolístico mexicano, luego de que el comentarista argentino, Sebastian Vignolo mejor conocido como el ‘Pollo’, se refirió a los Tigres de la UANL como un equipo ‘que no existe al lado de Boca Junios’, por lo que el periodista Carlos Albert le respondió.

En su programa deportivo de grupo Radio Centro, Albert no pudo esconder su enojó, no tanto por lo que dijo Vignolo, sino por la manera de expresarse del club mexicano: “Pero hay formas y las formas también son muy importantes, una cosa es decir ‘con todo respeto que me merece Tigres es ta ta ta’, pero no decir a Tigres no lo conoce nadie’, que se vaya a la chingada (Vignolo), por favor”.

“No puedes decir con ese pinche tonito de argentino pedante, que a ‘Tigres no lo conoce nadie’ que se vaya ala chingada por favor. Esto si te ofende, si te preocupa, lo que dijo el Pollo no”, abundó Carlos Albert mientras lo trataron de tranquilizar sus compañeros del programa.

"¡Que @PolloVignolo se vaya a la chin**!" 🗣🔥 A @calbert57 no le gustaron las declaraciones del periodista argentino sobre @TigresOficial y le dio con todo. 🥊 Video completo en este link👇🏻https://t.co/Y9HBu9mbxu pic.twitter.com/KLUsfElYRR — RadioCentro Deportes (@RcentroDeportes) August 8, 2019

AQUÍ LAS PALABRAS DEL COMENTARISTA ARGENTINO