Denuncia mujer árbitro que la acusaron de 'una prostituta barata'

La árbitro paraguaya Carmen Analía Gómez, denunció en la cédula arbitral que fue agredida verbalmente por el presidente del club Amilano de la Liga de Ascenso, Héctor Melgarejo, quien la acusó de ser una ‘vendida y prostituta barata.

REVELAN DETALLES SOBRE LA PERMANENCIA DE LA FÓRMULA UNO EN MÉXICO

La silbante tuvo un trabajo polémico en el encuentro donde el 3 equipo 3 de Noviembre se impuso 2-1 a Ameliano, que además tuvo a tres jugadores expulsados, por ello el dirigente perdió la cabeza y le faltó al respeto a la silbante.

“Que soy una banda, estúpida, vendida, una vergüenza, que invento penales, una prostituta barata, que cuánto me pagaron, etc", publicó Gómez en su cédula arbitral, según el diario ABC Color de Paraguay.

Al respecto, Melgarejo habló en el programa Cardinal Deportivo para dar su versión de los hechos, donde negó rotundamente la acusación de la nazarena: "Mi exabrupto fue que, al terminar el partido, les acompañé por 20 metros y le dije: Carmen, si no te van a dejar dirigir el partido por qué no te vas a tu casa”.

“Por lo que dije y analizando hoy, pido disculpas a Carmen y a la terna arbitral por lo que sí dije. Por ese trato que tuve hacia ellos. La verdad que no estoy muy seguro si le dije andate a tu casa o a la cocina, estaba muy nervioso. Tengo señora, tengo mamá, no me voy a dirigir de esa manera”, abundó el dirigente.