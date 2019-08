Julio César Chavez Jr y Evert Bravo superan sin problemas la báscula

El primer obstaculo para Julio César Chávez quedó atrás. El boxeador mexicano superó sin problemas la báscula y se declara listo para enfrentar este sábado al colombiano Evert Bravo. Tras registrar 175.2 libras, el hijo de la leyenda subirá al cuadrilátero con la intención de convencer y derrotar a su rival en turno y así hacerse de un triunfo más en la división de los supermedios, tras dos años desde su última pelea en la que cayó ante Saúl Canelo Álvarez.

Por su parte, Evert Bravo registró 173 libras, es decir dos y media menos de lo que marcó el mexicano, por lo que también se declara listo para el combate de este sábado en San Juan de los Lagos, Jalisco.

Previo al combate que sostendrá Chavez Jr, el pugulista mexicano resaltó que en caso de no conseguir la victoria anunciará oficialmente su retiro del boxeo, esto tras se duramente criticado tras la derrota ante Canelo y lo que supondría una nueva derrota en su carrera.

"Estoy obligado a ganar, la presión es mia, y es más grande. Si yo pierdo, me retiro no tengo que perder con estos rivales. Voy a ir paso a paso, voy a trabajar muy duro y con mucha constancia y disciplina, cosa que no hice en mi carrera durante estos años", aseveró el pugilista de 33 años ante TUDN.

