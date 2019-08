El emotivo mensaje de Neymar, luego de archivar acusación por violación

Neymar cerró uno de los capítulos más complicados de su vida y fue porque la Fiscalía brasileña solicitó a la Justicia archivar, por falta de pruebas, la investigación contra el delantero iniciada a partir de una denuncia por violación presentada por una modelo, informaron fuentes oficiales.

En este sentido, el atacante, todavía del PSG emitió un mensaje a través de su cuenta de Instagram para aplaudir la situación favorable para él y su familia, pero no sin antes reconocer que se levantó del fuerte golpe, para seguir de pie.

"Este será un capítulo que nunca olvidaré en mi vida por muchas razones, siendo la principal el 'DAÑO' que me causaron a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen. Seré honesto y no diré que estoy feliz, sino aliviado.

¡La cicatriz continuará recordándome cuánto puede hacer un ser humano, cosas buenas pero también cosas MALAS!