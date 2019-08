"Sabemos que la afición está para exigirnos": Jesús Corona

El portero del Cruz Azul, José de Jesús Corona, habló tras la victoria conseguida en el Estadio Azteca frente a Bravos de Juárez, este sábado en la Jornada 4 del torneo Apertura 2019.

“Hay que tener paciencia y un mejor trato al balón, y de ahí ir adelante” dijo el arquero seleccionado nacional; al ser cuestionado por la presión que existe mencionó que “sabemos que la prensa y la afición están para exigirnos, sabemos que no podemos seguir perdiendo puntos, no habíamos ganado, por lo que no estábamos conformes nosotros”.

“Se trabajó en la semana e íbamos por el resultado que se dio, pero la exigencia sigue ahí y es lo que la afición quiere resultados” concluyó Corona.

"Sabemos que la prensa y la afición está para exigirnos": Jesús Corona, tras el triunfo de Cruz Azul🗣🚂 Vía: @IvanZadquiel pic.twitter.com/5W6uA431th — Publisport México (@Publisport_MX) August 11, 2019

Cruz Azul ganó 2-0 a Bravos de Juárez la tarde de este sábado en la cancha del Estadio Azteca, con anotaciones de Roberto Alvarado y Pablo Aguilar, con lo que consiguen su primera victoria del torneo, además de sumar cinco puntos.

Te puede interesar: VIDEO: La chilena de Copete que acabó en gol de Jara para los Tuzos