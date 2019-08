Mark Van Bommel descarta gravedad en lesión de “Chucky” Lozano

El director técnico del PSV Eindhoven, Mark van Bommel, descartó que el delantero mexicano Hirving Lozano haya sufrido una lesión de gravedad, pero debido a una molestia decidió reemplazarlo en el partido de hoy.

A los 50 minutos del partido, que ganó PSV 3-1 al ADO Den Haag, “Chucky” Lozano fue sustituido por Van Bommel en lugar del juvenil Cody Gakpo.

Lo anterior debido a un problema en el talón derecho que arrastró el mexicano desde la primera mitad, cuando, en una acción afuera del campo, trató de frenar en la parte donde existe césped artificial.

Dicha molestia acabó por perjudicarlo más en el segundo lapso, tras protagonizar un contacto con el defensa Danny Bakker, por lo que no pudo continuar en el partido.

“Fue un golpe en el primer tiempo, hay césped artificial alrededor del campo, trató de reducir velocidad y se impactó en el talón. El choque que sufrió con el defensa en la segunda mitad no tuvo nada que ver. No parece nada grave, no hay nada roto", declaró el estratega del PSV en conferencia de prensa.

Lozano espera recuperarse al cien por ciento para continuar con la actividad en el club rojiblanco o bien emigrar al italiano Napoli, club que ha mostrado interés en el mexicano y en el que podría recalar en los próximos días, en una negociación de más de 40 millones de euros.

