Niño se rompe la nariz al tratar de tomarse una foto con Salah

Un poco de sangre por conseguir una foto con tu ídolo es el precio que muchos están dispuestos a pagar, tal es el caso de Louis Fowler.

El pequeño se rompió la nariz y terminó noqueado en su intento por fotografiarse con Mohamed Salah, estrella del Liverpool, tras estrellarse con un poste.

Salas al darse cuenta de lo sucedido se detuvo y bajó de su auto para cerciorarse que Louis estaba bien y finalmente tomarse imagen con el niño, quien ni siquiera se limpió la sangre del rostro.

Joe Cooper, padre de Louis compartió en Twitter la gráfica y agradeció a Salah por preocuparse por sus hijos y por ser un verdadero caballero.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9

— Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) August 10, 2019