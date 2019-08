VIDEO: Alfredo Adame: "Carlos Trejo es un posible asesino serial"

Luego de que la pelea programada para el pasado 3 de agosto se cancelara debido al botellazo que Alfredo Adame sufrió en la conferencia de presentación. Dicho combate sigue pendiente. Sin embargo, la guerra de declaraciones entre el conductor de televisión y el famoso cazafantasmas se mantiene viva.

Adame reveló algunos secretos que dijo conocer sobre el pasado de Carlos Trejo, mismos que en palabras del actor, nunca han salido a la luz debido al entorno que cuida del entorno de Trejo.

En entrevista para Imagen Televisión, Alfredo Adame no se guardó nada y cargó una vez más en contra Carlos Trejo, etiquetándolo como un posible asesino serial, hecho que el conductor mencionó con total seriedad al ser cuestionado por el que sería su rival al cual relacionó con desapariciones y muertes de manera misteriosa por parte de algunas personas que estuvieron involucradas en algún momento con el investigador de hechos paranormales.

"Estamos hablando de un posible asesino serial. De un 'Goyo' Cárdenas, de un poquianchis; estamos hablando de algo muy serio. No lo tomen a broma, porque esto es algo muy serio", expresó Adame.

Además, Alfredo Adame catalogó a Carlos Trejo como un sociópata y una persona dañina, y expresó su inconformidad por el hecho de que el autor de 'Cañitas' tenga espacios en televisión y otros medios de comunicación. De este modo, la pelea se vuelve a calentar con las declaraciones de Adame, aunque la misma sigue sin fecha exacta en la que se llevará a cabo.

"Una cosa es la bronca que yo tengo con él y que me cae muy mal, y que es un marrano; y otra cosa es que es un sociópata tóxico, nocivo y dañino y no puede andar en la televisión, ni circulando en la sociedad, no puede ser ejemplo para muchos jovencitos", añadió Adame.

