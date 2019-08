¿A qué equipo de la Liga MX le va Andy Ruíz?

El boxeador mexicano, Andy Ruíz, no se concentra únicamente en su deporte, también se da el tiempo de disfrutar de otros, uno de ellos el futbol, pues aunque no lo practica, sí le gusta verlo, y por fin reveló el equipo al que le va en la Liga MX.

"De México le voy a las Chivas. No me gusta jugarlo, pero me gusta mirarlo", expresó el pugilista azteca a ESPN, además aseguró que no le va a ningún equipo de Europa, incluso del balompié, solo tiene simpatía por el Rebaño Sagrado.

Andy Ruiz, campeón mundial de pesos pesados se concentra en la revancha que seguramente tendrá ante Anthony Joshua, aunque las pláticas para ello continúan, pues aún no hay nada cerrado, pues el mexicano pondrá sus condiciones para dicho combate.

