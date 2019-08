Nicolás Castillo y Marcelo Alatorre protagonizan pelea

Fiel a su costumbre, Nicolás Castillo se encuentra envuelto en la polémica, luego del mensaje que mandó tras la derrota del América frente al Atlanta United en la Campeones Cup, y aunque no fue específico en el destinatario, todo indica que se refirió a Pumas, su ex equipo.

Ante dicha acción, Marcelo Alatorre, ex jugador del conjunto felino, salió a la defensa, asegurando que su comportamiento no es el adecuado con el equipo que anteriormente defendió y que le dio de comer, y sobre todo con la afición, que en todo momento lo respaldó.

"Ahora resulta que Nicolás Castillo es el mejor de México no. Se jugador, pero sé humilde, no quieras atar a quien te dio de comer y la banda que te respaldo. Lo único que hiciste bien en México fue en C.U. Soy un muerto que no logró nada, pero en ponerme la camisa, vas perdiendo 3-0", fue el mensaje de Alatorre.

El atacante chileno, no tiene Twitter; sin embargo, envió un mensaje mediante su cuenta de Instagram. "Totalmente de acuerdo con tus primeras tres palabras del último párrafo (soy un muerto), nada más que agregar".

🔥¡SE ENCENDIERON!🔥 Marcelo Alatorre, ex jugador de Pumas, le respondió a Nicolás Castillo, tras su polémica publicación. Tras ello, el chileno nuevamente se hizo presente en redes sociales. pic.twitter.com/ayRCISZZk6 — Publisport México (@Publisport_MX) August 16, 2019

Con dicha discusión en redes sociales, los comentarios se dividieron, pues la afición de las Águilas apoyó totalmente las palabras de su jugador, mientras que los seguidores de los Pumas de la UNAM, también expresaron su malestar ante lo sucedido.

Cabe señalar que jugadores de la escuadra que dirige Míchel González también se hicieron presentes en redes sociales, tal fue el caso de Kevin Escamilla y Andrés Iniestra.

Es un tema de educación mi @KevEscamilla por mas dinero o fama que se pueda tener la educación no se compra. https://t.co/vjPnSalXkj — Andrés Iniestra (@Loboiniestra) August 15, 2019

