Jersey usado por Barack Obama es subastado en 120 mil dólares

Desde que era presidente de los Estados Unidos, Barack Obama habló sobre su amor a los deportes, en especial al basquetbol. Ahora, de acuerdo con información de AFP, un jersey que el ex mandatario estadounidense utilizó durante su época colegial, fue subastado en 120 mil dólares.

Obama se caracterizó por portar el número 23, mismo que inmortalizó a Michael Jordan como una leyenda viviente del basquetbol en Estados Unidos y a nivel mundial. Esta casaca que fue subastada, corresponde a la época de secundaria de Barack Obama cuando tenía la edad de 18 años y jugaba para el Liceo Punahou en Hawai.

Someone paid $120,000 for President @BarackObama’s high school basketball jersey! #Obama wore the jersey in 1979 while playing for the men's varsity basketball team at @PunahouSchool in #Honolulu. The buyer wanted to remain anonymous. pic.twitter.com/UJ7BZSPASy

— Mackenzie Stasko (@MackenzieStasko) August 19, 2019