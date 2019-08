Michel González señala que en México hay poco paciencia con los técnicos

El técnico de Pumas de la UNAM, José Miguel González, “Míchel”, consideró que en el futbol mexicano hay poca paciencia con los entrenadores, pues los directivos esperan resultados inmediatos, pero de momento él disfruta su trabajo en México y está satisfecho con lo vivido en cinco jornadas.

En conferencia de prensa este martes, el estratega fue cuestionado sobre si le sorprende la poca paciencia en los clubes mexicanos, luego de que en la fecha cinco hubo dos despidos: José Luis Sánchez Solá (Puebla) y Javier Torrente (Morelia).

“Creo que uno cuando viene a trabajar a México, incluso los propios entrenadores locales saben que es así; el año pasado si no me equivoco cambiaron 10 (entrenadores) en un sólo torneo, quiere decir que es algo tradicional, hay poca paciencia, se busca que el torneo corto sea de resultados inmediatos”, dijo “Míchel”.

Agregó que pese a sus números, Monarcas tenía un buen desenvolvimiento en la cancha, por lo que Torrente “se puede sentir mal por los resultados, pero no por su trabajo, que ha sido bueno; el técnico sabe que debe tener billete de avión preparado”.

De su andar como estratega en México, donde apenas suma cinco jornadas con tres victorias y dos derrotas, el técnico se mostró satisfecho, aunque con el compromiso de que pueden mantener el nivel o dar más.

“Si sé que podemos dar ese nivel hay que saber mantenerlo, sabía de la Liga, que hay buenos futbolistas y lo estoy comprobando, me agrada mucho que podamos tener esos resultados globales que nos hacen en cinco jornadas estar en la Liguilla sabiendo lo complicado que es”.

En espera de que su relación con México dure mucho tiempo ahora en los banquillos, dijo que está satisfecho en lo laboral y personal en el país, ya con su familia e instalado en un departamento, consciente de que los problemas sociales que existen en el país también están en España o Estados Unidos.

“En España también hay. Me sorprende que en el porcentaje estamos igual; en España pasan muchas cosas, hay robos, violencia doméstica, asaltos… que parezcamos país más moderno no significa que lo seamos, los problemas sociales existen en todos lados, también en Estados Unidos, aunque no se lo crea (Donald) Trump”.