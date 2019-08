'Hay jugadores que a Cruz Azul solo vienen a robar', Omar Rodríguez

Para 0mar Rodríguez, campeón con Cruz Azul en 1997, no hay futbolistas que tengan las agallas que se necesitan para jugar en la escuadra cementera, pues considera que en los últimos años hay jugadores que ‘solo vienen a robar’.

En conferencia de prensa donde se presentó un duelo de leyendas ante jugadores del Atlante, el ex defensor de la Máquina explicó su punto de vista sobre la sequía de títulos que aqueja a institución celeste desde hace más de 20 años.

“Al fin de cuentas los que ponen el esfuerzo en la cancha son los jugadores. Ahora solo vienen a robar, jugadores que realmente no viene a romperse la madre como antes lo hacíamos”, apuntó el también ex elemento de Chivas, Monarcas y Jaguares.

El gemelo Rodríguez añadió que parte de los problemas que vive Cruz Azul se deben a la falta de identidad entre su plantilla, pues no cuenta con elementos que se hayan formado en el club: “Yo trataba de romperme la madre jugando bien o mal para tratar de cumplir mi sueño de ser futbolista, ahora nada más lo hacen por ganar dinero, para tomarse fotografías, el peinado. No hay jugadores de Cruz Azul, el único jugador que está es el Cata (Julio César) Domínguez, y no puedes pensar en un campeonato cuando la gente no viene de abajo no tiene la sangre azul, de fuerzas básicas, ellos sí se rompen la madre por la playera”.