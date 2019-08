Erika Kaiser, la medallista mexicana que tenía dos meses de vida

La mexicana Erika Kaiser obtuvo medalla de bronce en triatlón dentro de los Juegos Mundiales para Trasplantados 2019 que se celebran en Inglaterra, a poco más de un mes de haber sufrido una fractura de clavícula en su preparación para el certamen que se realiza cada dos años.

En entrevista con Publisport, Kaiser reveló el pronosticó de vida que le dieron los médicos cuando le diagnosticaron lupus y la manera en que incursionó en el deporte al grado de ser doble medallista en este tipo de competencias.

ENTREVISTA

¿Hace cuánto tiempo recibiste el trasplante?

Tengo cuatro años con el trasplante y no estuve en lista porque mi amiga Gabriela me dio el riñón. Me enfermé a los 20, me diagnosticaron con lupus y me dieron dos meses de vida. Después de un tiempo me dijeron que me necesitaban trasplantar. Hice una campaña muy famosa que se llamaba ‘Erika Quiere Vivir’, que fue una recaudación de fondos con la que pude pagar todo porque no tengo seguro.

¿Cuándo empezaste a practicar deporte?

Toda la vida bailé, era lo que hacía de deporte. Fui bailarina desde que tenía 3 años, de todo hawaiano, tahitiano, flokore, todo. De hecho ahorita tenemos una marca que trajimos de Miami, un workout que es empoderamiento de la mujer a través del fitness y realmente empecé en el triatlón después del trasplante. Hice ciclo y kickboxing. Y fue ahí que me enteré de los juegos, de hecho fue en mi campaña de ‘Erika Quiere Vivir’ donde hice una comunidad muy grande y ahí me invitaron porque yo no conocía los juegos. Yo soy conductora de televisión, trabajé en Televisa y justo mis temas eran estilo de vida, lo de healtfit y obviamente donación de órganos.

¿Qué sigue en tu vida deportiva?

Voy a estar en los siguientes juegos para trasplantados en Houston. Y lo de bailar nunca lo dejo, seguir haciéndolo que también me encanta. La verdad que entreno mucho, bajé mucho mi ritmo, tuve una accidente en el Desierto de los Leones y me tuvieron que poner una placa de 5 tornillos. Me recuperé muy rápido por mi estilo de vida y me operó un súper doctor, Gabino Gomez-Mont.

¿Llevas algún tipo de cuidado especial por tu condición?

Tanto en lupus como en la insuficiencia renal tienes que cuidarte mucho de forma integral. No solamente son las medianas, comer bien o dormir bien. Es cuidarte mucho de lo que sientes, de lo que piensas de ti mismo, de tus creencias, que estés contenta. Una de las cosas que me mantiene muy sana es el deporte y bailar. Y también debo tomar inmunosupresores que te controlan tanto el lupus como el rechazo a un trasplante renal. Consumo poco sodio, como muchas frutas y verduras, lo menos que se pueda procesado. Vivo muy bien gracias a Dios.

¿Qué son los Juegos para Transplantados?

Son los juegos para cualquier persona con trasplante y también para las personas que han donado algún órgano. Es un evento internacional, tiene varias ediciones. Hace dos años en Málaga y este año fue en Newcastle. Compiten varios deportes, desde tiro con arco, tratilón ciclismo, natación, hasta disciplinas como boliche. Son 5 días de competencias, 12 deportes y alrededor de 400 participantes en la edición 2019.