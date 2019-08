Katelyn Ohashi debuta como gimnasta profesional con un 10

La gimnasta Katelyn Ohashi se volvió la sensación en los últimos meses por las calificaciones perfectas que consiguió en el sector universitario. Ahora dio el salto al profesionalismo y en su primera presentación consiguió un 10.

Ohashi debutó en los Juegos de Aurora y formó parte del equipo estadounidense que se enfrentó al combinado mundial que estaba conformado por 150 atletas de más de 20 países.

Katelyn necesitaba una calificación de 9.9 para darle el triunfo a su equipo y ella respondió con un puntaje perfecto. De esta forma Estados Unidos ganó con 158.5 puntos sobre 158.3 sobre el combinado mundial.

Katelyn Ohashi se despidió de las competencias universitarias en abril pasado, tras graduarse de la Universidad de UCLA, y aunque no consiguió un 10, si obtuvo un puntaje de 9.95.

Here is the full perfect 10 floor routine from @katelyn_ohashi that helped Team Americas win night two of the @AuroraGamesFest. @SPECNewsAlbany @uclagymnastics pic.twitter.com/JgZjCJB3EC

— Dan Myers (@DMyers1590) August 22, 2019