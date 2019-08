McGregor ofrece disculpas por golpear a un hombre mayor en un bar

Hace un par de semanas, el peleador irlandés Conor McGregor dio de qué hablar tras golpear a un hombre dentro de un bar. Esta reacción generó una gran cantidad de críticas, entre ellas destacan las declaraciones realizadas por Khabib Nurmagomedov, quien aseguró que tras esa reacción, 'The Notorious' debería ir directamente a la cárcel. Ahora, en entrevista para ESPN, el irlandés ofreció disculpas por aquella reacción.

Recientemente el hombre de 50 años aseguró que tras el golpe recibido por McGregor consecuencias durante más de una semana.

"Me dolió durante una semana. No me gusta McGregor. Creo que está teniendo una mala reputación, es un poco matón, un matón con dinero", aseguró la víctima del peleador de UFC.

En entrevista para 'Sportscenter de ESPN', Conor McGregor dio su versión de lo ocurrido en aquel bar de Irlanda, y reconoció haberse equivocado por lo que ofreció abiertamente una disculpa.

"Ese hombre merecía disfrutar de su tiempo sin que terminase cómo lo hizo. Traté de hacer las pases y las hice en aquel momento. Pero no importa. Estaba equivocado. Debo ponerme ante ustedes, ser responsable y asumir mi culpa. Se lo debo a las personas que me han estado apoyando. Se lo debo a mi madre, mi padre, mi familia. Se lo debo a las personas que me entrenaron en artes marciales", explicó.

En la entrevista otorgada a la televisora, Conor McGregor se mostró arrepentido, y aseguró que él no suele actuar de dicha manera en situaciones como la que se dio a conocer apenas hace unas semanas.

"Necesito dejar de reaccionar a las carnadas. La gente está tratando de atraerme a estas cosas. ¿Soy el pez o soy la ballena? Debo estar tranquilo, debo ser zen y predicar con el ejemplo. Hay muchas personas que me admiran. ¿Cómo puedo reaccionar de esa manera? Necesito entenderlo y estoy trabajando para ello. Si continúo así, todos mis éxitos, todo lo que he logrado no tendrá sentido", agregó el ex campeón de UFC.

Finalmente, al ser cuestionado sobre las consecuencias que podría enfrentar en un futuro, McGregor está dispuesto a aceptar "Lo que se me presente, lo afrontaré. Lo merezco. No me esconderé de eso. Estaba equivocado. Fue un comportamiento inaceptable para un hombre en mi posición", sentenció 'The Notorious'.

