“Todos tenemos la manera de hacer que las mujeres vivamos tranquilas”: Paola Espinosa, Daniela Souza y Dulce Figueroa 

¿Qué opinión tienes sobre la situación de violencia de género y los feminicidios en México?

–Dulce Figueroa: Se han cambiado las ideologías, las mujeres hemos tenido más inclusión. A pesar de todos esos esfuerzos que se han hecho, sigue faltando un poco más de respeto y tolerancia hacia nosotras, creo que se ha mejorado, pero sigue existiendo un déficit en nuestra sociedad que sigue rechazando un poco nuestra participación en diferentes ámbitos tanto profesionales, académicos y deportivos, incluso invitaría a la gente a que seamos más tolerantes con el otro, siendo mujer o siendo hombre; que nos respetemos más y que promovamos una sociedad de más respeto.

–Paola Espinosa: Es muy fuerte saber sobre las cifras de asesinatos de mujeres. Es muy difícil poderlo entender y, como mujer, creo que la manera en que fue la marcha, unos están de acuerdo otros no, pero lo que puedo decir es que yo entiendo la angustia que se vive cada vez que sales, cada vez que estás fuera o cada vez que eres víctima de un ataque. No nada más tiene que ser físico, sino también verbal o por Twitter o Instagram, como en algún momento ha pasado conmigo, directamente por ser mujer. Es muy feo, y todos tenemos en nuestras manos la manera de cambiar lo que está pasando en nuestro país, de hacer que las mujeres vivamos tranquilas.

–Daniela Souza: Este tipo de actos no dejan de ser tristes. La sociedad debería aprender a no resolver los intereses propios, por ejemplo, en el caso de las muertes de las mujeres con más violencia, no se me hace algo correcto, estoy muy consciente de los actos, no debemos criticarlos porque tienen que ver con vidas humanas, yo me pongo en su lugar. México debería ser una sociedad de igualdad, no creo que nadie esté por encima de otro y es algo que deberíamos entender. Ni el hombre ni la mujer son superiores y el respeto entre uno y otro debe ser mutuo, hay que crear un cambio también. Si eres hombre y ves que a alguien la están molestando o le están haciendo menos, tú también métete y ayúdala, porque sí está en ti hacer algo, no es como que te puedas quedar con los brazos cruzados.

¿Has vivido o sido testigo de alguna situación de acoso o violencia de género?

–Dulce Figueroa: En mi caso me ha tocado ver casos de hostigamiento y de molestia hacia algunas compañeras. Personalmente he vivido que en el deporte te hacen menos por ser mujer y hacen comentarios que parecen ser de broma o mínimos y esos comentarios se reproducen. También hay que hacer consciencia de que lo que nosotros hagamos ahora va a impactar en las generaciones futuras, entonces está en nosotros poder dar un buen ejemplo y comenzar a cambiar las cosas y construir una nueva sociedad en donde las mujeres nos sintamos libres.

–Daniela Souza: Sí, afortunadamente no hacia mí, pero sí me ha tocado ver en la calle abuso verbal o tan sólo con algunas de mis amigas veo cómo las manipulan, por ejemplo los novios. Hay una cultura aquí en México que no te permite ser quien eres, no te permite desenvolverte libremente por lo que vayan a pensar los demás y para mí eso es violencia.

¿Cuál sería la solución para erradicar este problema?

–Dulce Figueroa: Deben ser cambios personales. Darnos cuenta qué cosas de nuestra vida cotidiana reproducen algo negativo a la sociedad.

–Paola Espinosa: En mi caso tengo una hija, una mujer, y la manera en que yo quiero ayudar a mi México es educándola de una mejor manera, tratando de enseñarle, también tengo una pareja, tratando de ser empáticos con todo lo que está pasando. Creo que todos en la manera de lo posible podemos hacer algo.

–Daniela Souza: Me gustaría que en la sociedad se promovieran más los valores y se hiciera más énfasis en la responsabilidad en nuestro lugar en la sociedad. Algo que me he dado cuenta es que México es un país muy individualista, muchas veces sólo se interesan en su beneficio propio y dejan de lado a las demás personas. Antes que ser profesionistas, que ser jefes o de lograr tus objetivos, somos personas y creo que merecemos ser tratadas como tal y tratar a los demás como tal.

Te puede interesar: ¿Cuánto dinero ganarán los triunfadores del Maratón de la CDMX?