Piojo Herrera no toma en cuenta a Ménez por su mala actitud

La mala actitud del volante francés Jérémy Ménez es la causa por la que no es tomado en cuenta para jugar con el América, señaló el técnico Miguel Herrera, quien prefiere poner a un joven con menos calidad, pero mayor disposición.

“No quiero un jugador de una semana, de un partido; quiero un jugador que se mate como sus compañeros en el entrenamiento, que levante la mano cuando lo necesiten sus compañeros, si no hace eso, podrá ser Maradona, Pelé o Messi, si no quiere, no lo usaré, y no estoy peleado con él”, expuso.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega indicó que su relación con el elemento europeo es buena, por lo que el no tomarlo en cuenta no es por ahí.

“Nos saludamos, pero al momento de los entrenamientos no tiene la intensidad que los compañeros le exigen, prefiero meter a un joven con cinco por ciento de su calidad pero que tiene 200 mil por ciento de su actitud; no pasa por un pleito, tengo muy buena relación, pero si no tiene la actitud que necesito, por más que tenga la calidad, no lo voy a usar”, apuntó.

Herrera explicó que como estratega no puede decirle a los demás que bajen su sacrificio en la cancha para que él pueda jugar, ya que la exigencia es total para todos.

“Qué, ¿les digo a los demás camínenle?, no se trata de eso; no que cuando quiera se salga del entrenamiento, y reitero: no tengo nada contra él, si se queda, lo seguiré jodiendo para que se ponga a tono”, sentenció.

Ménez sólo ha jugado 20 minutos en lo que va del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX y fue en la fecha uno, en el partido frente al Monterrey.

“No tenemos por qué estar enojados con Diego”

Miguel Herrera descartó que exista molestia hacia el defensa Diego Reyes, quien prefirió jugar con Tigres de la UANL que regresar al equipo que lo debutó en Primera División, ya que al final eligió lo que consideró es mejor para él.

“Tomó su decisión, tampoco es eso; América hizo una propuesta, sí lo buscamos, Santiago (Baños) mandó su propuesta, no se trata de ver quién da más, el chavo decidió, no tenemos por qué estar enojados”, dijo.

El estratega señaló que en ocasiones se debe decidir con otra cosa que no sea el corazón.

“Al final es una decisión de profesional, el corazón es para la familia, aquí a veces se deben tomar decisiones y dejar el corazón de lado, siempre trataré de buscar jugadores buenos, no lo pudimos tener y buscaremos a otro; le deseamos toda la suerte, pero al final de cuentas son decisiones, tampoco nos molesta, sólo decir que no hay nada contra Diego, que es profesional”, apuntó.

Respecto a la llegada del volante paraguayo Richard Sánchez, indicó que es un elemento de calidad y con el que buscará suplir la salida del colombiano Mateus Uribe.

“Es un volante con buen recorrido, buen manejo de balón, disparo de media distancia, profesional, me parece que tratar de cubrir la zona de Mateus, son similares, Mateus tiene mejor juego aéreo pero Richard, con cambios de frente, nos ayudará a la competencia interna y a completar a nuestro equipo”, apuntó.

Por otra parte, respecto a si el defensa central argentino de Independiente Alan Franco está dentro de las posibilidades de refuerzo, explicó que no puede dejar a ningún elemento que le resulte interesante.

“No descarto ningún nombre, pero tampoco puedo decir sí es ese, porque si no se arregla pues no es ese, opciones hay muchas, porque los nombres son atractivos”, puntualizó.