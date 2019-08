Chicharito, Tecatito y Herrera regresan a la Selección mexicana

La Dirección de Selecciones Nacionales dio a conocer la lista de convocados por Gerardo Martino, para los duelos que el Tricolor sostendrá con Estados Unidos y Argentina, destacando el regreso de Javier Hernández, Héctor Herrera, Jesús Corona y Héctor Moreno.

Los cuatro jugadores estuvieron ausentes en la Copa Oro 2019. Chicharito pidió no ser convocado por el nacimiento de su hijo; HH porque estaba negociando su fichaje con el Atlético de Madrid. Moreno también pidió no ser llamado y el Tecatito Corona no fue tomado en cuenta por anteriormente negarse a acudir a una convocatoria.

De la legión de jugadores que militan fuera de México, a parte de los cuatro ya mencionados están Edson Álvarez, Néstor Araujo, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Uriel Antuna, Marco Fabián, Raúl Jiménez e Hirving Lozano.

La concentración iniciará el 1 de septiembre en el aeropuerto de la CDMX, para viajar a Nueva Jersey. Los “foráneos” se integrarán en Estados Unidos.

El conjunto azteca enfrentará el 6 de septiembre a Estados Unidos en el MetLife Stadium y el domingo 8 viajarán a San Antonio, Texas, donde el martes 10 se verán las cargas con Argentina en el Alamodome.

Lista de convocados

Porteros

1. Guillermo Ochoa

2. Jonathan Orozco

3. Hugo González

4. Rodolfo Cota

Defensas

5. Luis Rodríguez

6. Fernando Navarro

7. Jorge Sánchez

8. Carlos Salcedo

9. Diego Reyes

10. César Montes

11. Héctor Moreno

12. Néstor Araujo

13. Jesús Gallardo

14. Miguel Layún

15. Edson Álvarez

Centrocampistas

16. Héctor Herrera

17. Jonathan Dos Santos

18. Carlos Rodríguez

19. Andrés Guardado

20. Erick Gutiérrez

21. Luis Montes

22. Jesús Manuel Corona

23. Orbelín Pineda

24. Roberto Alvarado

Delanteros

25. Uriel Antuna

26. Raúl Jiménez

27. Alexis Vega

28. Javier Hernández

29. Rodolfo Pizarro

30. Hirving Lozano

31. Marco Fabián