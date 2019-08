Chivas abre las puertas al “Chicharito” Hernández

La directiva de Chivas reveló que ha tenido acercamiento con Javier “Chicharito” Hernández. Es un sueño largamente perseguido el poder repatriar al delantero que actualmente milita en el West Ham de Inglaterra. Hasta hoy no se pudo dar, pero millones de aficionados mantienen la esperanza viva. Y el técnico rojiblanco, Tomás Boy, le abre las puertas al atacante.

“Sería padrísimo. Claro (le interesa tenerlo). Cabe, claro que cabe, los buenos jugadores caben en mi equipo y ‘Chícharo’ es un goleador fabuloso. Claro que cabe, me hubiera gustado que escogiera un mejor equipo para tener un mejor rendimiento, pero es un jugador fabuloso. Me encantaría que pudiera venir. Amaury (Vergara) está pensando en hacer de Chivas un equipo muy grande, me lo ha comentado. Y la exigencia está en ese nivel, no crean que no me exigen”, explicó este martes el entrenador.

En West Ham no le va del todo bien al “Chicharito”, pero ha rechazado la posibilidad de volver a México. Otros clubes, en cambió, sí logran convencer a futbolistas mexicanos de regresar, como América con Guillermo Ochoa o Tigres con Diego Reyes. Pero Tomás Boy asegura que no se siente en desventaja respecto a esos equipos.

“No me hago la cama, como otros entrenadores. No me hago la cama, no ando quejándome. El mercado mexicano es reducido. Tengo a los mejores mexicanos de México, si no están de acuerdo están en su derecho de pensar lo que crean. Para mí hay extranjeros (en la Liga) que no tienen nivel para estar en el país, lo veo, he dirigido otros equipos, no soy nuevo. La calidad aquí está exagerada cuando se trata de un extranjero, pero no necesariamente lo de fuera es mejor. Yo creo en la calidad de los mexicanos”, detalló.

“No me hago la cama diciendo que estoy en desventaja, ni digo ‘pobrecito de mí porque Chivas no contrata a los de gran calidad’. No necesariamente los que me digas son mejores que los que tengo. La calidad, por ejemplo, para mí Pelé es incomparable y mucha gente cree que Messi, pero no le llega ni a los talones, sólo juega bien en un país, en otros no es igual. Pelé jugó en todos lados y es incomparable, es una discusión conceptual que no tiene sentido.

Creo en mis jugadores, tengo muy buenos jugadores y buenas soluciones. Si quizá con algunos equipos, en calidad de plantilla algunos dirían que estamos en desventaja, pero yo no me siento en la desventaja que ven los medios”, sentenció el “Jefe” Boy.

Tendrá cuidado tras polémica cena

En días pasados, trascendió en redes sociales una imagen en la que se observaba a Tomás Boy en una polémica cena. En la mesa se encontraba José Luis Higuera, ex director general de Chivas, además de José Saturnino Cardozo, el anterior técnico del club y Fernando Quirarte. El “Jefe” asegura que era algo sin importancia, pero reconoce que de ahora en adelante tendrá más cuidado.

“Me invitaron a jugar golf, el Sheriff con quien me llevo muy bien y aparecieron todos. Salimos a cenar, una cosa que no tiene ninguna importancia, pero sé que en Chivas todo importa. ¿Entonces, qué hay un contubernio? Somos gente de futbol, Fernando fue mi compañero en Selección Mexicana, me ha invitado varias veces a su restaurante y ahora se dio jugando golf. Pero entiendo y voy a tener más cuidado”, concluyó Tomás Boy.