Jérémy Ménez, las mentiras que lo tienen cobrando y sin jugar en América

Jérémy Ménez está a punto de entrar, si no es que ya está más que adentro, en la lista de fiascos que han llegado al América.

Catorce partidos en tres torneos, sólo uno completo, tres goles y ya, eso es lo que le ha dado a las Águilas este francés que simplemente se descaró, porque se ha negado a entrenar, porque simplemente quiere cobrar sin trabajar.

Ménez arrastraba malos antecedentes en el futbol europeo: Con el París Saint Germain, en el 2013, en pleno juego insultó al capitán del equipo y de la selección de Francia, Hugo Lloris, cuando este le pidió que marcara a un atacante. Ménez volteó y le gritó en la cara al guardameta: "Vete a la mierda".

En el 2015, con el Milán, fue suspendido por cuatro juegos al insultar soezmente a los árbitros del juego en contra del Génova. Antes de llegar al América, en el 2017, estuvo en el Antalyaspor de Turquía, club en el que no rindió, apenas jugó porque "me aburría", confesó… "la verdad es que trabajé poco porque no me gustaba estar allá".

Y llegó a México lesionado, eso dijo, demostró su calidad a cuenta gotas y cuando se le exigió comenzó a poner pretextos: La primera vez que Miguel Herrera, técnico del América, dijo que no mostraba actitud, respondió con un mensaje en redes sociales: "Tus excusas son falsas", en clara alusión a su entrenador.

Las cosas se calmaron entre las partes, hasta que hace apenas dos semanas surgió la nueva versión de que en medio de un entrenamiento se quejó de un golpe, pero se negó a ser revisado y se retiró. Cuando esto llego a los medios, otra vez por medio de redes sociales aseguró que todo era mentira.

Ahora ¿desmentirá a Miguel Herrera? "El Piojo" fue directo, "si no muestra actitud no va a jugar"… No es cuestión de pensarlo mucho, Jérémy Ménez con todos sus laureles se irá de los azulcremas y engrosará la lista de petardos de "refuerzos" de "renombre", que llegaron al club y se fueron por la puerta de atrás.