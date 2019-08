Presidente del Salamanca señala que la versión de 'Chiquimarco' no es verdadera

Marco Antonio Rodríguez, mejor conocido como 'Chiquimarco' salió del Salamanca, club de la Segunda División de España con tan solo tres días en el cargo. El ex árbitro internacional mexicano reveló que hubo sabotaje por parte de los jugadores y miembros directivos en su contra, por lo que decidió no continuar al frente del equipo español.

Ahora, tras las declaraciones de 'Chiquimarco'. Ulises Zurita, Presidente del Salamanca desmintió la versión de Marco Rodríguez, y explicó que él no fue quien renunció, siendo el club el que tomó la decisión de destituir al mexicano.

"Todo lo que ha dicho el señor Marco Rodríguez está fuera de la realidad. Él no renunció, nosotros lo cesamos. Yo hablé con él y le dije que quedaba desligado del equipo. El club lamenta la situación tras la contratación y destitución de Marco Antonio Rodríguez y pide disculpas a su afición en la parte de responsabilidad que pudiera tener, pero que se vio obligado a actuar, ya que Marco Antonio no se atuvo la lo pactado y llevó a cabo comportamientos que no corresponden con los valores del club", explicó Zurita.

Asimismo, el Salamanca y Zurita le desearon lo mejor en un futuro a Marco Antonio Rodríguez, señalando que se buscará un término amistoso en la relación con el técnico mexicano.

"El club desea a Marco Antonio Rodríguez la mejor de las suertes en su vida personal y profesional. Se buscará la resolución amistosa de dicha relación. En caso contrario tomará las medidas necesarias para no perjudicar los intereses de la institución", sentenció.

Te puede interesar: Piqué y Vidal ganan medio millón de Euros jugando póker