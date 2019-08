VIDEO: Futbolista celebra gol con su novia en las gradas, pero fue anulado

El brasileño Waanderson, del PFC Ludogorets Razgrad de Bulgaria cometió uno de los bloopers del año, al marcar un gol y correr a besarse con su novia, sin percatarse que su anotación fue invalidada.

Fue al minuto 79 cuando el goleador remató un servicio dentro del área que se incrustó en las redes y de inmediato fue a las tribunas a buscar a su novia, sin hacer caso a los silbantes, quienes señalaron el offiside.

Todavía pasaron varios segundos mientras Wanderson se besaba con su novia y el cuadro rival ya estaba atacando, por lo que su reacción se volvió viral en las redes sociales, porque todo indica que su única preocupación era encontrarse con su pareja más allá del partido.

¿Cómo es posible que no oyera el silbato del árbitro?

Brazilian winger Wanderson celebrated his goal for Ludogorets at the weekend by running into the stand to kiss his girlfriend only for the goal to be ruled out for offside.

To top things off, the goal wasn’t even offside 🤦‍♂️pic.twitter.com/VuBjNdaaUe

