‘Chaquito’ Giménez es titular frente a Xolos y ¡su papá estará en la narración!

Santiago Giménez, hijo de Christian Giménez, será titular ante los Xolos de Tijuana, en el partido correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2019.

Por su parte el ecuatoriano Bryan Angulo, flamante refuerzo celeste, estará en la banca y seguramente tendría minutos en el segundo tiempo.

Luego de jugar en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20, Santiago Giménez debutará en primera división con la @LigaBBVAMX.

¡Éxito, Santi!

Sabemos que paso a paso irás escribiendo tu propia historia. #ConstruyendoLa9loria #CanteraCeleste pic.twitter.com/zBUlho39D0 — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) August 29, 2019

Milton Caraglio, delantero argentino, no fue convocado, debido a una lesión por lo que no podrá jugar frente a los fronterizos y el uruguayo Martín Cauteruccio estuvo en la delantera de La Máquina en la sub 20, así que la gran oportunidad para el atacante mexicano Santiago Giménez será esta noche en el Estadio Caliente.

Con 18 años, 4 meses y 10 días, Santigo Giménez debutará oficialmente en la Liga MX. Es ha destacado en todas las categorías juveniles. De la Máquina marcando en todas las categorias menores (Sub 15, sub 17, sub 20)

Con la sub 20 este torneo ha disputado 6 encuentros y ha marcado 5 goles, por lo que esta noche será la apuesta para los celestes.

El partido será comentado por su padre Christian "Chaco" Giménez, ya que, después de su retiro, se convirtió en colaborador de la cadena Fox Sports, cadena que transmite los partidos de local de los Xolos de Tijuana.

"Has estado desde los 8 años, has luchado por este momento, ahora dalo todo por esa camiseta" "Me hubiese gustado estar en la tribuna para verlo, es una sensación increíble la que siento" dijo el "Chaco" previo al inicio del partido

"LE DIJE: 'SANTIAGO, SOÑASTE CON ESTE MOMENTO, DISFRÚTALO, ESTO RECIÉN COMIENZA'" ☺#XolosxFOX @chaco_81 y su EMOCIÓN por poder comentar el debut en #LigaMX de su hijo Santiago con Cruz Azul. pic.twitter.com/ClJY8K2yq7 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 29, 2019

