Cruz Azul vs Chivas ¿Dónde y a qué hora ver el partido?

El campeonato del fútbol mexicano avanza y con ello se van definiendo los equipos que tomarán un papel protagónico hacia la recta final. Para la jornada ocho, el partido más atractivo será el de Cruz Azul en contra de las Chivas de Guadalajara.

En ese duelo, Cruz Azul buscará retomar la senda del triunfo, la cual se vio nublada en el enfrentamiento contra los Xolos de Tijuana a mitad de semana por un marcador de 3-2.

Cabe recordar que por esa derrota, Pedro Caixinha, actual director técnico de los cementeros, fue muy criticado por la afición, ya que cayeron después de haber tenido una ventaja a su favor

Por su parte, la Chivas de Gudalajara viven un momento difícil. En la jornada de media semana descansaron, pero en la anterior perdieron en su propio estadio en contra del Necaxa por un marcador de 1-2.

En ese partido, el equipo dirigido por Tomás Boy se mostró ineficiente y dejó ver su peor versión ante unos Rayos que necesitaron de muy poco para llevarse un triunfo que los metió en la zona de liguilla.

Además, la situación para Chivas es gris en el tema de la tabla por el no descenso, ya que no han podido obtener una buena racha de victorias que los saque de ahí; sin embargo, para no preocuparse tanto por ese tema en este torneo tienen una garantía llamada Veracruz.

Es por ello que aquí te dejamos las mejores opciones para que no te pierdas el partido:

Fecha: Sábado 31 de agosto

Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Canales de transmisión: Canal 5/TUDN/ Aquí en PUBLISPORT te mantendremos al tanto de las mejores acciones del encuentro.

