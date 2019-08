Ex compañero de Shaquille O'Neal reveló un código secreto para evitar darle el balón a Kobe Bryant

Otro capítulo de la rivalidad entre Kobe Bryant y Shaquille O'Neal ha salido a la luz. Tras las explosivas declaraciones hechas por el propio Bryant en una entrevista, un ex compañero de Shaq reveló que existía en Los Angeles Lakers un código secreto para, en determinados momentos de los partidos, evitar que el balón llega a manos de 'La Mamba Negra'.

Quien sumó un nuevo episodio a esta novela fue Raja Bell, ex jugador de la NBA, quien en una charla en el podcast 'Kanell and Bell' contó que Shaquille O'Neal les confesó durante la etapa que coincidieron en Phoenix Suns que en los Lakers tenían una señal para dejar de darle balones a Kobe porque solía ponerse individualista y tirar mucho sin jugar de forma colectiva.

"Shaq me lo contó. Por aquel entonces en los Suns jugaba Gordon Giricek, que solía tirar casi cada balón que pasaba por sus manos. Poco después, Shaq empezó a decir: 'Hey chicos, esta es la señal (y puso su pulgar hacia abajo). Cuando haga esto, no le den más el balón a Gordon'. Yo le pregunté '¿dónde sacaste eso?' y él me dijo: 'Cuando Kobe era joven solía tirar siempre, así que el resto teníamos este código universal que significaba que Kobe no debía recibir más el balón"", explicó Bell.

Esta rivalidad entre una de las parejas más letales que ha existido en la historia de la NBA ha revivido. Y al parecer este presunto egoísmo de Kobe Bryant siempre generó problemas en su relación con O'Neal. El propio Kobe admitió que a veces evitaba pasarle el balón a Shaq.

"En un partido de nuestro primer año en los Lakers, en un tiempo muerto, Shaq me dijo 'Hey, estoy libre'. Volvimos al juego y pasó lo mismo, me dijo 'Estoy abierto'. Y luego me dijo '¿Vas a pasarme el balón o no?'. A lo que respondí: 'Vete al demonio, puedes tomar el rebote si fallo mi tiro"", confesó la 'Mamba Negra'.

