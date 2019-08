VIDEO: Monoplaza de 'Checo' sufre incendio en prácticas del GP de Bélgica

El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, no la pasó del todo bien durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica, pues a pesar de haber terminado en la quinta posición, su monoplaza sufrió un pequeño incendio, aunque todo quedó en el susto.

El tapatío completó un tiempo de 1:45.117, colocando a Racing Point en el quinto peldaño. Charles Leclerc dominó, seguido de él estuvo Sebastián Vettel, Valteri Bottas y Lewis Hamilton.

