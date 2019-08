Morten Andersen quiere ayudar a Carli Lloyd a ser pateadora en la NFL

La futbolista estadounidense y bicampeona del mundo, Carli Lloyd dio de qué hablar hace algunos días luego de que fuera invitada a la práctica de los Cuervos de Baltimore y las Águilas de Filadelfia, en la cual sorprendió a miles de usuarios en las redes sociales al marcar un gol de campo de 55 yardas.

Inmediatamente surgió el debate sobre si la jugadora estadounidense tendría la capacidad para jugar como pateadora dentro de la NFL, convirtiéndose en la primera mujer dentro de la liga profesional de futbol americano en los Estados Unidos.

Ahora, Morten Andersen, ex pateador de los Atlanta Falcons, subió a su cuenta de Twitter un video dedicado a Carli Lloyd. En el mismo, el miembro del salón de la fama le pide a la jugadora estadounidense que lo contacte para que sea él quien la ayude a debutar como pateadora dentro de la NFL.

"Carli, soy Morten Andersen desde Atlanta. Sin quieres sabes cómo es patear en la NFL por 25 años, contáctame. Me encantará trabajar contigo. Ve por ellos", señaló el ex jugador.

.@CarliLloyd, if you want to kick in the @nfl let me know, here to help! @TODAYshow @GMA pic.twitter.com/4LtA2zdkE0

— Morten Andersen (@GreatDane2544) August 28, 2019