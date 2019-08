VIDEO: Jugadora de futbol de Estados Unidos consigue sorprendente gol de campo de 55 yardas

Carli Lloyd fue invitada especial junto con el Sky Blue de la NWSL de Estados Unidos a una práctica conformada por los Ravens de baltimore y Philadelphia Eagles en donde junto a los pateadores Justin Tucker y Jake Elliott práctico un gol de campo, el cual sorprendentemente culminó en anotación de 55 yardas, consiguiendo convertirse en la primera mujer en conseguirlo.

Inmediatamente el video se hizo viral en las redes sociales e incluso comenzaron a surgir debates sobre si tras esta acción de la seleccionada de futbol estadounidense, podría tomarse en cuenta a las mujeres para la NFL en un futuro.

incluso, el video llamó la atención del miembro del Salón de la Fama de los Dallas Cowboys Gil Brandt quien aseguró que “no pasará mucho tiempo para que veamos a una mujer romper la barrera de la NFL”.

Sobre las declaraciones de la estrella de los Cowboys, Carli Lloyd aseguró que todo es posible y que ella podría desempeñarse dentro de la NFL como pateadora sin ningún problema.

“Podría ser un momento crucial. No hay razón para que una mujer no pueda hacer esto. Tengo uno de los disparos más precisos en el futbol. Lo importante seria acostumbrarse a los chicos grandes que hay. Pero nada me da miedo ¿Qué es lo peor que puede pasar?, afirmó la campeona del mundo.

