Andrew Luck publica emotiva carta de agradecimiento en un periódico

A dos semanas de que Andrew Luck anunciara sorpresivamente su retiro de la NFL debido a las lesiones, el ex quarterback de los Potros de Indianapolis contrató una página en un periódico para publicar una emotiva carta de agradecimiento a toda la afición por el apoyo mostrado durante su carrera.

"Gracias por ocho años increibles. Por ayudarme a crecer dentro y fuera del campo, ha sido el honor de una vida representar a los Colts y a la ciudad de Indianapolis en el escenario mundial"

In today's Sunday Star, retired QB Andrew Luck thanks the city of Indianapolis and Colts fans.

Be sure to pick up a copy that has a special section dedicated to the career of No. 12. pic.twitter.com/lgLLt7lT6u

— IndyStar (@indystar) September 1, 2019