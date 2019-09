US Open: Federer y Serena Williams avanzan sin problemas a los cuartos de final

Roger Federer superó este domingo al belga David Goffin en un rápido encuentro de octavos de final del Abierto de EE.UU., que el suizo zanjó en poco más de una hora y cuarenta minutos por 6-2, 6-2 y 6-0.

Después de las dudas de sus dos primeros partidos, contra Sumit Nagal y Damir Dzumhur, en los que perdió un set en cada uno de ellos, y la reacción que tuvo después frente a Dani Evans, Federer apretó de nuevo el acelerador para arrollar a Goffin, al que ha ganado ya en nueve de sus diez encuentros.

El duelo se disputó en la pista Arthur Ashe de Flushing Meadows, cuyo público asistió a una gran exhibición del tenista de Basilea, ante un rival poco afortunado al servicio, que sólo fue capaz de meter un 50 por ciento de sus primeros servicios.

"David no ha tenido su mejor día, lo ha pasado mal", dijo Federer minutos después del final del partido. "No ha jugado como otras veces", añadió.

"Me siento mal apaleando así a un buen amigo como David", agregó el suizo, campeón del Abierto de EEUU en cinco ocasiones, y que es el segundo jugador, junto con el estadounidense André Agassi, que mayor número de cuartos de final ha alcanzado en este torneo, con un total de 13.

En esa ronda, el suizo se verá las caras con el ganador del partido entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el australiano de origen español Alex de Miñaur. Por su parte Serena Williams avanzó este domingo hasta los cuartos de final del Abierto de EE.UU., un torneo que ha ganado en seis ocasiones, tras derrotar a la croata Petra Martic, número 22 del mundo, por 6-3 y 6-4 en una hora y media.

En otro encuentro sin sorpresas en el estadio Arthur Ashe, Williams, la número ocho del mundo, llegaba a su cuarto de final número 52 en una competición destacada y marcaba su victoria número 99 en Flushing Meadows.

La estadounidense confirmaba además su buen momento al apuntarse el tercer partido en este Abierto de EE.UU. en el que no ha cedido ni un solo set a sus contrincantes.

Martic, que por primera vez competía en los octavos de final en Flushing Meadows, sucumbió en la primera manga en 43 minutos, pero aguantó algo más en la segunda al cometer 7 errores no forzados.

El único imprevisto del encuentro fue una caída de la estadounidense durante el quinto juego del segundo set tras torcerse el tobillo en una de las subidas a red, tras la que tuvo que recibir asistencia médica durante el descanso.

"Me lo torcí, no sé porqué. Me ha afectado un poco mentalmente porque he tenido un año duro con las lesiones", admitió la estadounidense después del partido en una entrevista sobre la pista.

Williams se enfrentará en la siguiente fase a la china Qiang Wang, que este domingo eliminó a la número dos del mundo, la australiana Ashleigh Barty.

