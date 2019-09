Dulce Figueroa: "Tengo una ilusión muy grande de que mi deporte sea olímpico"

Dulce Figueroa formó parte de la delegación mexicana que hizo historia en los pasados Juegos Panamericanos y, junto con su compañera Laura Puentes, se colgó una de las múltiples medallas de oro que ganó México en el frontón durante la justa continental de Lima. En entrevista con Publisport habló sobre lo que para ella representa formar parte de un deporte que se convirtió en la gran revelación en Perú y que poco a poco se ha empezado a seguir más de cerca.

¿Qué representa para ti haber formado parte del deporte revelación para México en los Juegos Panamericanos?

­

— Gracias al buen desempeño que tuvimos, el frontón se ha hecho sonar un poco más. Es una realidad que mi deporte le ha dado a México muchas alegrías, no sólo en esta ocasión, pero el ser parte de esta delegación que obtuvo resultados muy buenos me hace sentir orgullosa, feliz y, además, contenta de que mi deporte se escuche mucho más y habla del buen desempeño que tuvimos durante la competición.

¿Cómo fue que iniciaste tu carrera en el frontón?

­

— Cuando tenía 9 años empecé a practicar tenis y en el club donde practicaba está muy cerca la cancha de frontón, y mi papá y un hermano jugaban frontón a mano, mi mamá jugaba frontenis con la raqueta y los fines de semana jugaba un rato tenis y me pasaba con ellos al frontón y había gente que le decía a mi papá que tenía talento para el frontón y que me probara para un torneo y así fue como inicié en este deporte y mi primera competencia fue una olimpiada nacional en donde me atrapó por completo.

¿Crees que tu deporte pueda llegar a convertirse en modalidad olímpica en un futuro?

­

— Es una ilusión muy grande que tengo, de que sea un deporte olímpico. De hecho se postuló para 2024, pero lo rechazaron y no entraremos como deporte de exhibición. Pero la esperanza no se pierde, creo que es un trabajo que debe hacer la federación internacional para que se promueva más mi deporte, para que llegue a más países y estamos en la lista de espera en la pelea de poder entrar.

¿Cómo puede la gente comenzar a seguir más de cerca el frontón en México?

­

— Realmente los invitaría a que conocieran un poco más de todas las modalidades que existen, son 15 diferentes y alguna les puede llamar la atención, para las mujeres sólo hay 3 (frontenis, trinquete y paleta goma) hay un circuito de frontenis a nivel nacional y la gente debería acercarse a estos eventos a conocer este deporte en el que es potencia México porque nace aquí.

¿Qué nuevos retos vienen en tu carrera tras el éxito en Lima 2019?

­

— Esta medalla principalmente lo que me da es motivación para seguirme superando y seguir fijándome metas claras y ser cada vez mejor. Este año tendré la Copa del Mundo en Francia, en octubre, y este evento da clasificación al Mundial absoluto que es el otro gran evento que tenemos en mi deporte y éste da clasificación a los próximos Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

