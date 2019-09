Cristiano Ronaldo incluye en su testamento a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo, considerado por muchos el mejor futbolista del mundo actualmente, está convencido en que Georgina Rodríguez es la mujer de su vida, razón por la que ya la habría incluido en su testamento, así lo informó el diario ABC.

De acuerdo a la información proporcionada por dicho medio, el atacante luso viajó a Lisboa para reunirse con sus abogados y modificar su testamento, el cual hasta el momento, sostiene una fortuna por más de 300 millones de euros, cantidad que cada vez va en aumento, dado al ingreso que tiene en sus distintos negocios, patrocinadores y su salario con la Juventus de Turín.

Fue en 2017 la última vez que el ex jugador del Real Madrid modificó su testamento, donde aún no aparecía el nombre de la modelo argentina, pues si bien ya sostenían una relación, aún no estaba tan consolidada como actualmente.

Cabe señalar que Cristiano Ronaldo ha decidido poner a su madre, Dolores Aveiro, como la responsable de su fortuna, en dado caso de que el histórico futbolista llegara a perder la vida. Pese a la supuesta mala relación que sostiene con Georgina Rodríguez.

Dentro del testamento se encuentran escritos distintos tipos de nombres, como el de su madre, novia, hijos, hermana, sobrinos, entre otras personas, pues es bien conocida la solidaridad que tiene el atacante portugués.

Esta noticia aumenta los rumores sobre el embarazo que tendría Georgina, quien no se ha manifestado al respecto.

