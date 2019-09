Fidel Kuri reconoce que todavía tiene adeudos con jugadores

Fidel Kuri, dueño del Veracruz, reconoció que todavía tiene adeudos con algunos jugadores que formaron parte de la plantilla de los Tiburones Rojos, pero aclaró que con los actuales futbolistas no les debe ninguna quincena.

“Todo lo que tenía que pagarse, se pagó. Qué hay deudas con jugadores, sí las hay. Los que se fueron, estoy negociando con ellos para pagarles, a mí me gustaría pagarles ahorita, pero no tengo, o arreglo lo del interior o arreglo lo del exterior. Sí hay adeudos con los jugadores que ya no están y se están haciendo arreglos para liquidarles, no tengo que ocultar nada, se les debe a los jugadores y se les va a pagar a todos”, comentó durante la presentación de Raúl Arias como vicepresidente deportivo de la institución.

Kuri señaló que la gente de Veracruz se merece a un equipo de primera a pesar de los errores que ha cometido. “Hice un sacrificio porque el equipo se quedara a pesar de mis errores, la gente de Veracruz merece un equipo de primera. Vamos a dar el resultado que tenemos que dar, vamos a salvar el equipo, no soy un perdedor, de peores me he levantado, necesitamos ayudarnos todos”, dijo.

Por último volvió a asegurar que es perseguido por el arbitraje y que ha presentado sus inconformidades con la Federación Mexicana de Futbol.